Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Dış Politika 06.10.2022, 19:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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