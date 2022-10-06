Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.