Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Rusya Ukrayna savaşında baştan beri tarafları bir araya getiren tek barış ve müzakere masası Türkiye'de kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın her iki tarafıyla da diplomasi süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

"Bunu yapabilen tek ülke şu anda Türkiye"

Sözcü Kalın, görüşmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Yarın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le bir telefon görüşmesi olacak, ardından Sayın Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi olacak. Yani iki tarafla da bu yoğun diplomasiyi sürdürmeye devam ediyoruz. Zaten ilgili bakanlarımız, Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız, İstihbarat Başkanımız, bizler de diğer arkadaşlarımızla muhataplarıyla iki tarafta da görüşmeye devam ediyorlar. Bunu bu etkinlikte ve kapsamda yapabilen tek ülke şu anda Türkiye."