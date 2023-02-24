Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersekli misafirlerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.

Kabul, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.