Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersekli misafirlerini ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etti.
Dış Politika 24.02.2023, 18:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.
Kabul, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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