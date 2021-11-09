Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te gerilim yaratan Dodik'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Dış Politika 09.11.2021, 21:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Dodik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandı.
Çalışma yemeği, basına kapalı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AGİTPA Başkanı Cederfeld'i kabul etti
Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfeld'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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