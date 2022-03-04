Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 04.03.2022, 19:30 04.03.2022, 19:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade ederek, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.
Kaynak: AA
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