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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Dış Politika 20.09.2022, 20:29 20.09.2022, 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Birleşmiş Milletler #Antonio Guterres
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