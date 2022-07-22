Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi İmza Töreni için İstanbul'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dış Politika 22.07.2022, 18:35
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki, Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi İmza Töreni'nin ardından gerçekleşti.
Kaynak: AA
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