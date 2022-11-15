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Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Dış Politika 15.11.2022, 11:47 15.11.2022, 12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştü

Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

#erdoğan #biden
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