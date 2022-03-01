Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile kriz bölgesindeki son durumu ve Ukrayna ile Rusya heyetlerinin müzakerelerini görüştü.
Dış Politika 01.03.2022, 00:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi.
Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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