Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için gelen Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı konakladığı otelde kabul etti.
Dış Politika 11.03.2022, 17:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardında ikili görüşmelerine başladı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye’de bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. pic.twitter.com/O8Cab3zIbe— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 11, 2022
Erdoğan, konakladığı otelde ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Kaynak: AA
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