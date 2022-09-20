Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini Türkevi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Amerikan Yahudi Kuruluşları Başkanları Konferansı Başkan Yardımcısı Malcolm Hoenlein, New York Yahudi Toplum İlişkileri Konseyi Başkanı Gideon Taylor, Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier, Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen, İnkarla Mücadele Ligi Onursal Direktörü Abraham Foxman, Amerikan Yahudi Kuruluşları İcra Kurulu Başkanları Başkanı Konferansı William Daroff, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanları İshak İbrahimzadeh ile Erol Kohen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda çatı kuruluş temsilcisi yer aldı.
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