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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı Türkevi'nde kabul etti.

Dış Politika 19.09.2022, 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Lindsey Graham
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