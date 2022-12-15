banner38

Çavuşoğlu: 'Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılmalı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Dış Politika 15.12.2022, 15:05
Çavuşoğlu: 'Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılmalı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek "Bunun için de BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nin 2642 No'lu ilgili kararının uzatılması gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu; Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Resmi Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Malta arasındaki ticaret hacminin, 2 yıl önce 2 milyar doları aştığını belirten Çavuşoğlu, salgın sonrası yeniden bu rakama ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Borg ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ile Malta arasındaki ekonomik ilişkileri ve ticaret hacmini geliştirmek için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini; bu amaçla gelecek yılın ilk aylarında JETCO Toplantısını yapma kararı aldıklarını, bu marjda bir de iş formu düzenlenmesinin faydalı olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya'dan sonra Malta'da en büyük ikinci yatırımcı olduğuna, Türk vatandaşlarının en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında beşinci sırada yer aldığına, Türk yatırımlarının son 20 yılda 1,3 milyar dolar düzeyine çıktığına işaret etti.

Türk firmalarının Malta için önemli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, Borg'a, ulaştırma bakanı olduğu dönemde Türk firmalarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Malta'nın Marsa kentinde yer alan Türk şehitliğinin iki ülke arasındaki tarihi bağların nişanesi olduğunu, mevkidaşıyla yaptığı görüşmede söz konusu şehitliğin etrafında nelerin yapılabileceğini de ele aldıklarını aktardı.

Borg ile yaptıkları görüşmede; Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya, Suriye meselesi ve Ukrayna'da devam eden savaş ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkmenistan'da yapılan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'yle ilgili karşılıklı bilgilendirmelerde ve görüş alışverişinde bulunduklarını, bölgesel konularda da daha iyi iş birliği yapmaları gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

"İnsani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor"

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'den kaynaklanan artan terör tehdidi ve operasyonlar konusunda mevkidaşına bilgi verdiğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki mevcut durumun birçok yansıması olduğunu, bunlardan en önemlilerinden birinin de insani boyut olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Suriye'de yaşayan insanların çok sıkıntılar çektiğini belirterek "İnsani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de BM Güvenlik Konseyinin 2642 No'lu ilgili kararının uzatılması gerekiyor. Süresi 10 Ocak'ta bitiyor. Daha önce 6 aylığına uzatılmıştı. Bu özellikle Türkiye üzerinden sınır ötesi Suriyelilere ulaştırılacak yardımlarla ilgili." diye konuştu.

Malta'nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi içinde hem bu konuda hem de diğer konularda bu ülkeyle işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Malta'nın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini her zaman güçlü şekilde desteklediğini dile getirerek bugünkü toplantıda özellikle vize serbestisi ve Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu konusunda beklentilerini aktardıklarının ve Malta'nın daha aktif bir şekilde bu sürece destek vermesini talep ettiklerinin altını çizdi.

"Libya'nın istikrarı ve geleceğiyle ilgili konularda yakın istişare ve iş birliği içinde olacağız"

Libya'ya en yakın ülkelerden birinin Malta olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu ülkedeki durumun Malta'ya etkisinin her zaman olumsuz olduğunu, özellikle kaçak göç bakımından da ciddi tecrübeleri olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, "Libya konusunda özellikle bazı projeler, kaçak göçle mücadele ve Libya'nın istikrarı ve geleceğiyle ilgili konularda yakın istişare ve iş birliği içinde olacağız." dedi.

Malta Dışişleri Bakanı Borg'un iadeiziyaret için kendisini Malta'ya davet ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşını 10-12 Mart 2023' tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) davet etti.

#dışişleri bakanı #Suriye
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23