Çavuşoğlu: 'Rusya ve Ukrayna yeniden üst düzey görüşme gerçekleştirecek'
Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini söyledi.
Dış Politika 31.03.2022, 10:24 31.03.2022, 10:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini bildirdiklerini açıkladı.
Çavuşoğlu, "(Garantörlük halinde) Türkiye (Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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