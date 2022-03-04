Çavuşoğlu: 'Lavrov ile Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz'

Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, dün itibariyle Türkiye'nin 9 bin 653 kişiyi Ukrayna'dan tahliye ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı, 10 Mart'ta düzenlenecek toplantıya Lavrov'un geleceğini teyit ettiğini söyledi.