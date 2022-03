Çavuşoğlu: 'Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız krizin başından bu yana başta her iki ülkenin Cumhurbaşkanları Putin ve Zelenskiy olmak üzere yoğun bir diplomasi yürüttü. Bu çerçevede 10 Mart tarihinde Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Lavrov ve Kuleba'yı bir araya getirdik. Bu toplantının hemen ardından sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lavrov ve Kuleba'yı Moskova ve Lviv'de ziyaret ettim. Bugün de her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdik. Toplantının açılışının sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılması her iki ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bu sürece katkıda bulunmaktan, destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Ayrıntılar gelecek...