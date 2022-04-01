Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumları aktardı. Çavuşoğlu, taraflar arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin, İstanbul'da anlamlı bir ilerleme kaydedildi bunun ilerlemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'den sonra Putin ile de telefonda görüşecek, ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek'' dedi.

İki bakan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

MARİUPOL’DA İNSANİ AMAÇLI 'SESSİZLİK REJİMİ'

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şöyle oldu:

"Mariupol sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçları ile katılan vatandaşlarımız da çıktı, başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında. Toplam Ukrayna’da 87 vatandaşımız var tahliye edeceğiz.

İstanbul’da anlamlı bir ilerleme var dedik, bunun devam etmesi gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir yandan bakanlar ve heyetlerle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'den sonra Putin ile de telefonda görüşecek, ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek. Artık kalıcı ateşkesin sağlanması gerek.''