Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Bathily ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, BM'nin yeni Libya Özel Temsilcisi Bathily’ye görevinde başarılar dilediğini belirten Çavuşoğlu, "Libya’da istikrar için desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

Ankara’da ağırladığımız BM Genel Sekreteri’nin yeni #Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily’ye görevinde başarılar diledik. Libya’da istikrar için desteğimiz sürecek.



Met w/@Bathily_UNSMIL SRSG for Libya & wished him success. Continue our support for stability in Libya. pic.twitter.com/trH55zVpJ3