banner38

'Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz'

Çad Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Dış Politika 27.10.2021, 18:52 27.10.2021, 20:02
'Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile düzenlediği ortak basın toplantısına, hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya Allah'tan rahmet, Çad halkına baş sağlığı dileklerini ileterek başladı.

Bugün gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye ve Çad arasındaki ilişkileri her boyutta nasıl daha ileriye taşıyabileceklerine dair fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, geçiş döneminde Türkiye olarak Çad'a her türlü desteği vermeye hazır odluklarını söyledi.

Erdoğan, G5 Sahel ve Sahel Sahra Devletleri Topluluğu'nun dönem başkanlıklarını deruhte eden Çad Cumhuriyeti'nin, sahip olduğu büyük potansiyelle bölgesinde önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün imzalanan anlaşmalarla ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çad'ı, ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz. Geçen sene ticaret hacmimiz belirlediğimiz hedefi aşarak yüzde 47 artışla 112 milyon dolara ulaşmıştır. Sahip olduğumuz potansiyeli dikkate alarak ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeye arzu ediyoruz. Yeni hedefimiz ikili ticaret hacmimizi 200 milyon dolar seviyesine taşımak, ikinci etapta bunu 500 milyon dolara ulaştırmaktır. Ticari ve ekonomik ilişkileri bütüncül, kapsayıcı, karşılıklı saygı ve kazan-kazan anlayışına dayanan bir yaklaşımda geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Angola, Togo ve Nijerya'yı geçen hafta ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, ayrıca Togo'da Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanları ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

Erdoğan, 21-22 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını, 17-18 Aralık 2021'de İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni icra edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Değerli kardeşimi de zirvede aramızda görmek istiyoruz. Çad ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu anlamda eğitim faaliyetleriyle Türkiye Maarif Vakfı, kalkınma projeleri ve yardımlarıyla TİKA, düzenli uçuşları ile Türk Hava Yolları ve sivil toplum kuruluşlarımız, iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunuyor. Çad Türk Dostu Külliyesi bünyesindeki tarım okulunun inşası bitti. İki ülke arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak bir an önce bu külliyeyi Encemine'ye kazandırmak istiyoruz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. Encemine'deki FETÖ iltisaklı okulların 2017 yılında Türkiye Maarif Vakfımıza devredilmesine müteşekkiriz. Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeye hazırız. Görüşmelerimizin, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

İkili anlaşmalar imzalandı

Ortak basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Itno huzurunda, iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Maarif Vakfı ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Ahmet Emre Bilgili ile Çad Dışişleri, Afrika Bütünleşmesi ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Şerif Muhammed Zene imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti arasındaki "Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile Çad Dışişleri, Afrika Bütünleşmesi ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Zene imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti arasındaki "Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma"yı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çad Dışişleri, Afrika Bütünleşmesi ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Zene imzaladı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #çad #Mahamat İdris Debi Itno
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Athletic Bilbao 10 17
8. Rayo Vallecano 10 16
9. Barcelona 9 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 10 13
12. Villarreal 10 12
13. Mallorca 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2