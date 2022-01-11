Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi oldu
Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.
Dış Politika 11.01.2022, 07:31
Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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