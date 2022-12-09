Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki NATO müttefiki olarak Bulgaristan ile dayanışmalarının her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Bu vesileyle ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, heyet üyelerini ve katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Radev ile ikili, daha sonra da heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Radev ile son olarak ekim ayında Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında bir araya geldiklerini ifade ederek, bugünkü görüşmelerde iki komşu ülke olarak gelişen ve derinleşen ilişkileri gözden geçirdiklerini söyledi.

Hem Balkanlar'ın hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla iki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi altyapısının güçlendirilmesiyle işbirliğimiz daha da gelişecektir."

"Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'daki yatırımları 2,5 milyar avroyu aşan iş adamlarına verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Radev'e bir kez daha teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik işbirliği imkanları araştırıldı, bunu aramızda müzakere ettik. Konuyla ilgili olarak da Enerji Bakanımıza gerekli talimatı verdik; Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz ve Bulgaristan'ın talebini nasıl karşılayabiliriz? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da gerekli adımları atacaktır. Aynı şekilde sınır güvenliği noktasında da İçişleri Bakanımız mevkidaşıyla çalışmalarını sürdürmek suretiyle sınır güvenliğini müşterek olarak nasıl halledebiliriz, nasıl hal yoluna koyabiliriz, bunun da ortak çalışmasını birlikte yürütecekler."

Bulgaristan Türklerinin iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat'taki Demir Kilise'yi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgrad'daki Makbul İbrahim Paşa Camii'nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir. Karşılıklı ziyaretlerimizin, komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan halkına şahsı ve milleti adına selamlarını ileterek, Cumhurbaşkanı Radev'in ziyaretinin ülkeler ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, basın toplantısının sonunda Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e şahsı, ülkesi ve milleti adına teşekkür ederek, "Gerçekten bugün gerek ikili gerek heyetler arası gerekse şu anda sizlerle bir araya gelişimizde çok çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Buradan tüm Bulgaristan halkına Türk milletinin selam ve sevgilerini gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.