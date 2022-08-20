BM Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü

BM Genel Sekreteri Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için Türkiye'ye teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "(Tahıl anlaşması) Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir." dedi.

Tahıll koridorunu denetlemek için İstanbul'a gelen Antonio Guterres ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ortak açıklama yaptılar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres'in gösterdikleri destek ve irade neticesinde içinde bulunduğumuz binadaki bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Ukrayna'nın ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkez faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir.

"51 gemi seyre çıktı"

1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir.

"656 bin ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti"

Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamaları şu şeklide:

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

"(Türkiye'ye) Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim. Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir.

Öncelikle çok duygulandım. Burada dünya gıda gemisini gördüğüm zaman çok duygulandım. En büyük gemiydi ve boğazdan geçiyordu. İnsanlık için çok önemli. İnsanlık için en büyük değer barıştır. Bizim için barış uluslararası hukuka bağlıdır. Çok karmaşık ve uzun süren bir süreç olacak."