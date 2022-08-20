BM Genel Sekreteri İstanbul'da
BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu. Gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.
Dış Politika 20.08.2022, 15:05
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.
Guterres ekibiyle birlikte Marmara Denizi'nde demirli SSI INVINCIBLE II gemisine bindi. Gemi hakkında bilgi aldı.
Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.
Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
Kaynak: AA
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