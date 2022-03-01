Blinken'dan Türkiye'ye teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi.

Blinken, Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Blinken, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde, Türkiye'ye, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ve Ukrayna'nın savunmasına verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını kınadığını yineledi, ortaklar ve müttefikler arasında bu krize göğüs germe konusundaki dayanışma için takdirlerini dile getirdi." denildi.

Blinken'ın, Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam etmesinden ve Bakan Çavuşoğlu'nun bu konudaki son açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen açıklamada, "Bakan ayrıca Türkiye'ye Ukrayna'nın savunmasına, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destek için teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.