Binali Yıldırım'dan teşekkür paylaşımı
Bugün toplanan Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi'nde Aksakallılar Heyeti'nin başkanlığına seçilen Binali Yıldırım Twitter hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TDT başkanlarına desteğini ve tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım, Twitter'daki paylaşımında, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde tarihi kararlar alındığını belirterek, zirvede Türk Konseyi'nin isminin "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinin hayırlı olmasını diledi.
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde tarihi kararlar alınmıştır. Türk Konseyi’nin ismi 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmiştir. Hayırlı olsun.— Binali Yıldırım (@BY) November 12, 2021
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İki yıldır dönem başkanlığı yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Dönem başkanlığını devralan ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş birliğimizi daha da geliştirmek için var gücüyle çalışacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve üye ülke başkanlarının onayı ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanmam sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TDT başkanlarına, desteğini ve tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."
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