Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden yarın görüşecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi marjında yarın görüşeceklerini açıkladı.

Sullivan "ABD, Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği endişelerini gidermek için Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü kaydederek "ABD Başkanı Biden ile görüşme yaptık. Bugün ya da yarın tekrar görüşme arzusunu dile getirdi, biz de 'olabilir' dedik" açıklamasında bulunmuştu.