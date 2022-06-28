Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden yarın görüşecek
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında yarın bir görüşme gerçekleşecek.
Dış Politika 28.06.2022, 16:03
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi marjında yarın görüşeceklerini açıkladı.
Sullivan "ABD, Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği endişelerini gidermek için Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü kaydederek "ABD Başkanı Biden ile görüşme yaptık. Bugün ya da yarın tekrar görüşme arzusunu dile getirdi, biz de 'olabilir' dedik" açıklamasında bulunmuştu.
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