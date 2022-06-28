Bakanlık açıkladı: Türkiye ile İsveç arasındaki siyasi istişareler yarın yapılacak
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Dış Politika 28.06.2022, 19:27
Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eş başkanlığında 29 Haziran'da Ankara’da gerçekleşeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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