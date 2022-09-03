Bakanlar Soylu ve Kurum, Pakistan'da sel bölgesinde incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pakistan'da selden etkilenen Badin'de havadan incelemelerde bulundu.

Soylu ve Kurum, beraberlerindeki heyetlerle İslamabad'daki ziyaretlerin ardından Sindh eyaletine bağlı Badin şehrine uçtu.

Selden etkilenen Badin'de havadan incelemelerde bulunan ve yardımlar dağıtan heyet, Badin Bölge Komutanlığı'ndaki koordinasyon toplantısına katıldı, Malkani Sharif'te alan incelemesi yaptı.

Heyette Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük de yer aldı.