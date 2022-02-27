Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la ateşkesin ve tahliyelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 27.02.2022, 17:39 27.02.2022, 18:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Ukrayna konusunda ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum değerlendirildi.
Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile de telefonda görüştü.
Görüşmede özellikle Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanmasının önemi ele alındı.
Kaynak: AA
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