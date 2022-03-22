banner38

Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerini değerlendirecek, özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını beraber görüşeceğiz" dedi.

Dış Politika 22.03.2022, 13:40
Bakan Varank, Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sırbistan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popoviç ile iki ülke arasında özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Toplantı Salonu'nda Sırbistan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Varank, buradaki konuşmasında, Popoviç'in ziyaretinin ve gerçekleştirecekleri temasların verimli geçmesi, ülkeler arasında yeni iş birliklerine vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ve Sırbistan'ın, ilişkilerini karşılıklı güven ve saygı esasına dayandıran iki dost ülke olduklarını ifade eden Varank, özellikle son zamanlarda dünyada şahit olunan hadiselerin, bu tür birlikteliklerin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Varank, Kovid-19 salgını, ekonomik kırılmalar, emtia ve enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişler ve savaşlarla mücadele etmenin yolunun uluslararası iş birliğini ve diyaloğu artırmaktan geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin, tarih boyunca olduğu gibi bugün de bölgesindeki ve dünyadaki krizlerde aktif bir rol üstlendiğine, barış ve diplomasinin elçiliğini yaptığına dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bunun en yakın örneğini Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden itibaren en üst düzeyde temaslar gerçekleştiriyoruz, savaşın bir an önce son bulması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yapılan haksız ve hukuksuz saldırıların da artık Rus kültür ve medeniyetini hedef almaya kadar varan ayrımcı uygulamaların da karşısında durduk. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Tarafların dışında Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bir an önce kalıcı barışın sağlanması için en fazla adım atan ülke de yine Türkiye olmuştur. Birinci önceliğimiz Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesidir. Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimlerin öncüsü ve savunucusu olmaya devam edecektir."

- "Ar-Ge alanlarındaki iş birliği fırsatlarını görüşeceğiz"

Bakan Varank, Popoviç'i, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon merkezi olan teknoparklarından olan ODTÜ TEKNOKENT'te ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada, fikirden pazara kadar tüm üretim ve geliştirme süreçlerini desteklediğimiz Türk girişimcilerle, adeta altın çağını yaşayan oyun sektörümüzün temsilcileriyle buluşturduk. Şimdi ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerini değerlendirecek, özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını beraber görüşeceğiz. Sırbistan'da 800'den fazla Türk firması 200 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Sırbistan'ın Avrupa'ya açılan bir kapı olarak stratejik konumu Türk işletmelerine ciddi bir avantaj sağlıyor. Sayın Bakan'ın da bu yatırımlara desteğini biliyorum. Bu sayede, yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Türk müteahhitlik firmaları da ulaşımdan inşaata, sağlıktan altyapıya farklı sektörlerde hayata geçirdikleri projelerle Sırbistan'ın kalkınmasında etkin bir rol oynuyor. Bu yatırımları kazan-kazan anlayışına göre nasıl daha ilerilere taşıyabiliriz, bugün değerli meslektaşımla bu hususları da görüşeceğiz."

Popoviç'e ziyaretleri için teşekkür eden Varank, "Kısa süre içerisinde Sırbistan'da yapılacak olan seçimlerin, başta Sırbistan halkına, Balkanlara ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

- Popoviç, Bakan Varank'ı Sırbistan'a davet etti

Konuk Bakan Popoviç de Türkiye'nin Sırbistan'ın önemli bir ekonomik ortağı olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmek için bir araya gelmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Birçok Türk şirketin, şimdi olduğu gibi ileride de Sırbistan'da iş yapmasını beklediklerini ifade eden Popoviç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki ülke arasında çok daha fazla iş birliği fırsatları var. Bugün Türkiye'nin teknolojik ekosisteminin nasıl geliştirdiğini görme fırsatımız oldu. Türkiye'nin mükemmel mühendislere ve yenilikçiliğe sahip olduğunu gördük. Bu, Sırbistan'ın inovasyon ekosistemini nasıl geliştireceğine bir örnektir. İki ülke bakanlıkları arasında Ar-Ge, inovasyon ve yenilik alanında bir iş birliği mutabakat zaptı imzalamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunu imzalamak için de sizleri Sırbistan'a davet etmek istiyoruz."

Kaynak: AA
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı #Nenad Popoviç
Yorumlar (0)
banner35
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19