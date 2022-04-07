Bakan Soylu, Spindelegger ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, ICMPD Genel Direktörü Spindelegger ile Suriye ve Afganistan krizi, düzensiz göçle mücadele ile göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.