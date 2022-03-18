Bakan Soylu, San Marinolu Bakan Ciavatta ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, San Marino Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Refah ve Sosyal İşler, Siyasi İşler, Fırsat Eşitliği ve Teknolojik İnovasyon Bakanı Roberto Ciavatta ile bir araya geldi.



Sarıyer Vilayetler Evi'nde yapılan görüşmede; göç, siber suçlarla mücadele ve güncel gelişmelerle ilgili Türkiye'nin mücadele ve deneyimleri ele alındı.