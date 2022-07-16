Bakan Nebati, G20'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki yatırımların artırılması üzerine konuşulduğu aktarıldı.

Nebati, Twitter hesabından görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik" dedi.

Nebati'den G20 diplomasisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda çeşitli oturumlara katıldı, görüşmeler yaptı. Nebati, Endonezya'daki temaslarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Nebati, toplantının ilk ayağında "Küresel Ekonomi" başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti. Nebati, "Küresel seviyede tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Küresel Sağlık Gündemi" başlıklı oturuma yönelik olarak da "Küresel sağlık mimarisinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak koordinasyon mekanizmasıyla pandeminin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskının azaltmasının önemini kapsamlı bir şekilde aktardık" bilgisini verdi.

Nureddin Nebati, "Uluslararası Finansal Mimari" başlıklı üçüncü oturuma ilişkin ise "Çok taraflı kalkınma bankalarının kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaların desteklenmesi yanı sıra Ortak Çerçeve'nin başarılı bir şekilde uygulanmasının, kırılgan ülkeleri hedef alan özel tedbirlerin ve küresel finansal güvenlik ağının önemine vurgu yaptık" dedi.