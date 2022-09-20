Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü ile bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile görüşme gerçekleştirdi.
Dış Politika 20.09.2022, 13:08
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif, yapılacak iş birliği alanlarında görüşerek, niyet mektubu imzaladı.
Kurum, görüşmeye ilişkin, "Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri sırasında BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile iş birliği alanlarında yapacaklarımızı konuştuk, niyet mektubu imzaladık. 3 Ekim'de Balıkesir'de yapılacak Dünya Habitat Günü etkinliklerini ele aldık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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