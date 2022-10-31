Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ele aldı.
Dış Politika 31.10.2022, 20:43
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum."
8. Türk Tıp Dünyası Kurultayında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. pic.twitter.com/ma3zpxZ4ro— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2022
Kaynak: AA
20
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Adana Demirspor
|12
|23
|3. Beşiktaş
|12
|22
|4. Başakşehir
|11
|21
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Giresunspor
|11
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Girona
|12
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|11
|4