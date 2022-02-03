Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına sitem: 'İnsanlık ölmemeli'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün, Yunanistan sınırında onlarca göçmenin donarak vefat etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından Yunan mevkidaşı Tanos Plevris'e bir sitemde bulunan paylaşım yaptı.
Dış Politika 03.02.2022, 11:10
Bakan Koca twitter hesabından: Sn. Tanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 12 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Dün onlara ulaştığımızda 11'i maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli! mesajını paylaştı.
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