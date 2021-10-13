Bakan Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması: 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkentte gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Son saldırılarda Rusya’nın ve ABD’nin de sorumluluğu var. ABD göstermelik bir kınama açıklaması yapıyor. Bu silahları sen verdin. Bu teröristler burada olduğuna göre bizim de yapmammız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir" ifadelerini kullandı.
Dış Politika 13.10.2021, 12:47 13.10.2021, 12:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, Suriye'deki PKK/YPG saldırılarıyla ilgili, "Son zamanlarda bu tür saldırıları görmeye başladık. Her iki ülkede bu töreristleri en az 30 km güneye çıkaracaklardı. Rusya, Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyecekti. Bu sözler tutulmadı" dedi.
Son saldırılarda Rusya'nın ve ABD’nin de sorumluluğu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sözlerinde durmadılar. "Saldırıları kınıyoruz" diyorlar peki bu silahları kim veriyor sen eğitiyorsun, sonra göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Bu teröristler burda olduğuna göre bizim de yapmammız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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