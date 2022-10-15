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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Ukrayna'daki savaşın ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Dış Politika 15.10.2022, 19:15
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Yunanistan, İsveç ve Polonya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile Azerbaycan, Gürcistan ve Maldivler dışişleri bakanlarının Twitter'dan gönderdiği taziye ve dayanışma mesajlarına tek tek yanıt vererek, mevkidaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
#mevlüt çavuşoğlu #Kuleba #Ukrayna
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