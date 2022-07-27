banner38

Bakan Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Dış Politika 27.07.2022, 22:51
Bakan Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlardaki işbirliği ele alındı.

#mevlüt çavuşoğlu #Suudi Arabistan
Yorumlar (0)
banner35
27
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner23