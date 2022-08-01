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Bakan Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dış Politika 01.08.2022, 09:50
Bakan Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye'nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

Kaynak: AA
#mevlüt çavuşoğlu #Sırbistan Dışişleri Bakanı #Kosova Dışişleri Bakanı
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