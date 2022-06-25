Bakan Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile görüşmesine ilişkin, "Güneydoğu Asya'daki stratejik ortağımız Singapur’un Dışişleri Bakanıyla ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve küresel konuları ele aldık." ifadesini kullandı.