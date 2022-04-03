Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda Pakistan’daki iç siyasi gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.
İki mevkidaşın görüşmesinde, Pakistan’daki iç siyasi gelişmeler ele alındı.
Pakistan'da güvensizlik oylaması yapılacak
Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümetine karşı bugün güvensizlik oylaması yapılacak.
Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.
Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.
Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor.
Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir" ifadesini kullanmıştı.
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