Bakan Çavuşoğlu net konuştu: 'Sorumlusu Yunanistan'dır'
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Ortak Basın Toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmen politikaları hakkında da konuştu.
Dış Politika 08.02.2022, 14:42 08.02.2022, 14:48
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır. Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor.
Çok sayıda göçmen geri itmeler, Yunanistan'ın botları delmesi yüzünden birçok göçmen hayatını kaybetti. Yunanistan kadar AB'nin de suçu var" ifadelerini kullandı.
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