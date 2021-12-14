Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni bakan Gençovska'ya tebrik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da 4'lü koalisyon hükümetinde dışişleri bakanlığı görevine getirilen Gençovska'yı tebrik etti.
Dış Politika 14.12.2021, 19:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Gençovska ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini getirilen Gençovska'yı tebrik etti.
Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un kurduğu 4'lü koalisyon hükümeti dün parlamentoda güvenoyu almıştı. Gençovska, parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.
Kaynak: AA
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