Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşına çağrı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüşerek, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.
Dış Politika 26.02.2022, 15:49 26.02.2022, 16:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.
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