Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Brüksel’de, Hollandalı mevkidaşım Wopke Hoekstra ile görüştük, #Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit ettik.



In Brussels, met with my Dutch counterpart @WBHoekstra, and reaffirmed our support for #Ukraine's territorial integrity. pic.twitter.com/yhvtmdBKhQ