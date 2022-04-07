Bakan Çavuşoğlu'ndan Buça açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Buça'daki görüntülerin insanlık adına utanç verici ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Dış Politika 07.04.2022, 17:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde öldürülen sivillerin görüntülerine ilişkin, "Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntüler." dedi.
Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız." ifadesinde bulundu.
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.
Kaynak: AA
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