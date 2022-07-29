Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Yunanistan cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun öne çıkan başlıkları şöyle:

Almanya’daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurgulamak isterim.

Biz müttefiklerimizden Türkiye'nin haklı mücadelesinde destek vermesini bekleriz. DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz.

(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz.

"Propagandalara inanıp taraf tutmak doğru değil"

Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan AB ülkesi diye sahip çıkmak doğru bir şey değil.

Uluslararası Hukuk çerçevesinde Yunanistan suçlu. Avrupa'nın önemli ülkelerinden olan Almanya, çözüm arayışında olmalıdır. Merkel döneminde bu böyleydi. Almanya'nın dengeli bir tutumu vardı.

Yunanistan, iyi propaganda yapar. Geri itmeler kabul edilir değil. İnsanlar ölüme terk ediliyor. Göçmen konusu uluslararası bir sorundur. Artarak devam edeceğini de düşünüyoruz. Bu konunun ciddi şekilde ele alınması gerekiyor.