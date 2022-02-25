Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi: Tahliyeler başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısına ilişkin, "Bu çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır." dedi.