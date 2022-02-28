Bakan Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bütün ülkelerin boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyarıldığını söyledi.
Dış Politika 28.02.2022, 22:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı." dedi.
Kaynak: AA
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